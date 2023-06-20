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  • Чи потрібно мешканцям перейменованих вулиць в Дніпрі змінювати документи

Чи потрібно мешканцям перейменованих вулиць в Дніпрі змінювати документи

Сьогодні 16:00
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У Міграційній службі відповіли, чи потрібно змінювати документи, якщо ви живете на перейменованій вулиці.

Новости Днепра про Чи потрібно мешканцям перейменованих вулиць в Дніпрі змінювати документи

Ні, якщо ви мешкаєте на вулиці, які перейменували, то документи змінювати не треба. Це стосується і паспорта та інших документів, які посвідчують особу, і де є інформація про місце народження/реєстрації. 

Про це повідомили в Міграційній службі Дніпропетровської області. 

Якщо у вас паспорт-книжечка, то також не потрібно ставити новий штамп про реєстрацію. 

Відповідно до Закону України відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) / зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) особи під час здійснення органом реєстрації відповідної реєстраційної дії до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (зокрема до паспорта громадянина України), або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, не вносяться, – зазначили в Міграційній службі.

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У цьому разі документом, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час його формування, є витяг із реєстру територіальної громади. 
 
Щоб отримати витяг можна звернутися до ЦНАПУ чи згенерувати документ через Дію. І паперовий, і електронний варіант мають однакову юридичну силу. 
 
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі перейменували майже 600 вулиць. 
 

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