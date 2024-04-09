Чи потрібно дорослим мешканцям Дніпра щепитися від кору: відповідь МОЗ

Вакцинуйтеся та будьте здорові!

Кір — небезпечне дуже заразне вірусне захворювання, що швидко поширюється. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Спалахи кору виникають періодично — раз на 5-6 років. Так, у 2017–2019 роках в Україні на кір захворіло понад 115 тис. осіб.

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, що таке колективний імунітет, коли потрібно отримати щеплення від кору, чи потрібно щепитися дорослим, які протипоказання до вакцинації.

Що таке колективний імунітет? Чому він важливий?

Колективний імунітет виникає тоді, коли більшість населення набуває імунітет до певного захворювання, в ідеалі — безпечним способом, завдяки вакцинації. Один хворий на кір може інфікувати 12–18 інших невакцинованих людей. Що більше чутливих до кору людей, то швидше він передається у громаді та поза нею. Людина з імунітетом проти кору зупинить передавання інфекції на собі, бо не захворіє і нікого не заразить.

Є люди, вразливі до кору не з власного вибору, — це немовлята, яких ще зарано вакцинувати, і люди з імунодефіцитними станами. Їхній захист від інфекції залежить від колективного імунітету. Принаймні 95% людей у громаді мають бути вакциновані проти кору, щоби спалахи не ставалися чи одразу згасали.

Коли потрібно отримати щеплення від кору?

Дітей вакцинують проти кору в рік та в шість років. Щеплення від кору для дітей безоплатні.

Чи потрібно дорослим щепитися від кору?

Дорослим також потрібно зробити щеплення, якщо вони не були вакциновані в дитинстві або їхні медичні дані втрачені. Нещеплені дорослі важко хворіють на кір із численними ускладненнями.

Для вакцинації дорослим потрібно купити в аптеці вакцину від кору, паротиту і краснухи та зробити щеплення у свого сімейного лікаря. Дорослій людині потрібна принаймні одна доза, а краще дві з інтервалом в один місяць. Дорослі можуть отримати безоплатне екстрене щеплення у разі контакту із хворим на кір, – зазначили у МОЗ.

Які протипоказання до вакцинації від кору?

Щепитися від кору не можна, якщо на першу дозу вакцини була тяжка алергійна реакція (анафілаксія) та в разі тяжкого довічного імунодефіциту. Якщо людина має ВІЛ-інфекцію та приймає антиретровірусну терапію, вакцинуватися можна.

Це були абсолютні протипоказання. Вони дуже рідкісні. Є й тимчасові:

ГРВІ з гарячкою понад 38,0°C;

вагітність;

тяжка тимчасова імуносупресія (штучне пригнічення імунної системи за деяких видів лікування).

Вакцинуватися можна, коли ситуація зміниться, наприклад, людина одужає після ГРВІ, жінка народить, курс імуносупресивного лікування закінчиться, а показники крові повернуться до норми. Можна робити щеплення за нежитю і застуди, температури до 38,0°C, під час прорізування зубів, сезонної алергії, – додали у МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що паліативні пацієнти з Дніпра можуть отримувати препарати Морфіну безоплатно.

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