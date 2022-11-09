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  • Чи планують в Україні проводити додаткову хвилю мобілізації: коментар Маляр

Чи планують в Україні проводити додаткову хвилю мобілізації: коментар Маляр

Сьогодні 16:43
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр відповіла на запитання, чи буде додатковий призов.

Новости Днепра про Чи планують в Україні проводити додаткову хвилю мобілізації: коментар Маляр

В Україні не планують запроваджувати додаткову хвилю мобілізації, оскільки у ЗСУ достатньо покликаних громадян, — заступник міністра оборони Маляр.

Вона заявила, що, можливо, армії знадобляться додаткові люди, проте такого може і не знадобитися.

Крім того, заступнця міністра додала, що під час повномасштабної війни можна допускати різні сценарії, і що українцям потрібно готуватися до різних варіантів розвитку подій.

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Новости Днепра про Чи планують в Україні проводити додаткову хвилю мобілізації: коментар МалярУкраїнська

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