Чи планують в Україні проводити додаткову хвилю мобілізації: коментар Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр відповіла на запитання, чи буде додатковий призов.

В Україні не планують запроваджувати додаткову хвилю мобілізації, оскільки у ЗСУ достатньо покликаних громадян, — заступник міністра оборони Маляр.

Вона заявила, що, можливо, армії знадобляться додаткові люди, проте такого може і не знадобитися.

Крім того, заступнця міністра додала, що під час повномасштабної війни можна допускати різні сценарії, і що українцям потрібно готуватися до різних варіантів розвитку подій.

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