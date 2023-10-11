Чи мають таксисти встановити касові апарати: податкова опублікувала роз’яснення

Як виявилося, це стосується і таксистів.
У повідомленні податкової сказано, що більшість суб’єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів (таксі), мають встановити реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні РРО.
З 1 жовтня завершилась дія норми, яка звільняла підприємців від відповідальності за відсутність РРО.
З 1 жовтня до суб’єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО, можуть застосуватись штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону”, – зазначається на сайті Податкової служби.
Податкова також опублікувала інфографіку, де роз’яснила деталі нововведення.
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