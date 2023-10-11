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  • Чи мають таксисти встановити касові апарати: податкова опублікувала роз’яснення

Чи мають таксисти встановити касові апарати: податкова опублікувала роз’яснення

Сьогодні 10:28
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З 1 жовтня значна частина бізнесів має обов'язково мати касовий апарат.

Новости Днепра про Чи мають таксисти встановити касові апарати: податкова опублікувала роз'яснення

Як виявилося, це стосується і таксистів. 

У повідомленні податкової сказано, що більшість суб’єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів (таксі), мають встановити реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні РРО.

З 1 жовтня завершилась дія норми, яка звільняла підприємців від відповідальності за відсутність РРО.

З 1 жовтня до суб’єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО, можуть застосуватись штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону”, – зазначається на сайті Податкової служби.

Податкова також опублікувала інфографіку, де роз’яснила деталі нововведення. 

Новости Днепра про Чи мають таксисти встановити касові апарати: податкова опублікувала роз'яснення

Читайте також:

Новости Днепра про Чи мають таксисти встановити касові апарати: податкова опублікувала роз'ясненняУкраїнська

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