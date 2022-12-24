Чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Перевірити, коли саме планують вимикати світло у вас вдома, можна тут.
За словами енергетиків, ці графіки враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.
Якщо у вас дуже довго немає світла, його вимикають не за графіком, повідомте про це за посиланням.
Вистоїмо та переможемо!
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