Чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло: офіційна інформація

Сьогодні, 5 березня, для Дніпропетровщини відсутні ліміти від НЕК "Укренерго".

Це дозволяє не вимикати світло в Дніпрі та області.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області. Вони будуть відбуватись згідно зі стабілізаційними графіками.

Вистоїмо та переможемо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в одному з районів раптово зникло світло: що сталося.

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