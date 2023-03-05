Чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло: офіційна інформація

Це дозволяє не вимикати світло в Дніпрі та області.
Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області. Вони будуть відбуватись згідно зі стабілізаційними графіками.
Вистоїмо та переможемо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в одному з районів раптово зникло світло: що сталося.
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