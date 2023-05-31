Сайт Дніпра Новини Чи будуть додаткові вихідні на Трійцю та День Конституції: що будемо святкувати Чи будуть додаткові вихідні на Трійцю та День Конституції: що будемо святкувати
В червні українці відзначатимуть Трійцю (4 червня) та День Конституції (28 червня). Це державні свята.
Але воєнний стан в Україні продовжили, тому додаткових вихідних у червні не буде.
У червні буде 22 робочих дні та 8 вихідних. Офіційно протягом місяця українці відпочиватимуть 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 червня.
Свята у червні 2023 1 червня – День захисту дітей. 4 червня – Трійця, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Міжнародний дeнь безневинних дітей-жертв агресії, День господарських судів. 5 червня – Всесвітній день довкілля. 6 червня – День журналіста. 8 червня – Всесвітній день океанів. 9 червня – Міжнародний день друзів. 11 червня – День працівників легкої промисловості. 12 червня – День працівників фондового ринку. 14 червня – Всесвітній день донора. 17 червня – Усесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою. 18 червня – День медичного працівника, День дільничного інспектора поліції. 19 червня – День фермера. 20 червня – Всесвітній день біженців. 22 червня – День скорботи тa надання почестей пам’ятi жертв війни в Україні. 23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України. 25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України. 26 червня – Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного обороту. 28 червня – День Конституції України.
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Українська Русский Надежда Захарченко
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