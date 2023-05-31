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  • Чи будуть додаткові вихідні на Трійцю та День Конституції: що будемо святкувати

Чи будуть додаткові вихідні на Трійцю та День Конституції: що будемо святкувати

Сьогодні 21:15
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В червні українці відзначатимуть Трійцю (4 червня) та День Конституції (28 червня). Це державні свята.

Новости Днепра про Чи будуть додаткові вихідні на Трійцю та День Конституції: що будемо святкувати

Але воєнний стан в Україні продовжили, тому додаткових вихідних у червні не буде. 

У червні буде 22 робочих дні та 8 вихідних. Офіційно протягом місяця українці відпочиватимуть 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 червня.

Свята у червні 2023

  • 1 червня – День захисту дітей.
  • 4 червня – Трійця, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Міжнародний дeнь безневинних дітей-жертв агресії, День господарських судів.
  • 5 червня – Всесвітній день довкілля.
  • 6 червня – День журналіста.
  • 8 червня – Всесвітній день океанів.
  • 9 червня – Міжнародний день друзів.
  • 11 червня – День працівників легкої промисловості.
  • 12 червня – День працівників фондового ринку.
  • 14 червня – Всесвітній день донора.
  • 17 червня – Усесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою.
  • 18 червня – День медичного працівника, День дільничного інспектора поліції.
  • 19 червня – День фермера.
  • 20 червня – Всесвітній день біженців.
  • 22 червня – День скорботи тa надання почестей пам’ятi жертв війни в Україні.
  • 23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України.
  • 25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України.
  • 26 червня – Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного обороту.
  • 28 червня – День Конституції України.

 

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Новости Днепра про Чи будуть додаткові вихідні на Трійцю та День Конституції: що будемо святкуватиУкраїнська Новости Днепра про Чи будуть додаткові вихідні на Трійцю та День Конституції: що будемо святкуватиРусский

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