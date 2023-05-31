Чи будуть додаткові вихідні на Трійцю та День Конституції: що будемо святкувати

В червні українці відзначатимуть Трійцю (4 червня) та День Конституції (28 червня). Це державні свята.

Але воєнний стан в Україні продовжили, тому додаткових вихідних у червні не буде.

У червні буде 22 робочих дні та 8 вихідних. Офіційно протягом місяця українці відпочиватимуть 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 червня.

Свята у червні 2023

1 червня – День захисту дітей.

4 червня – Трійця, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Міжнародний дeнь безневинних дітей-жертв агресії, День господарських судів.

5 червня – Всесвітній день довкілля.

6 червня – День журналіста.

8 червня – Всесвітній день океанів.

9 червня – Міжнародний день друзів.

11 червня – День працівників легкої промисловості.

12 червня – День працівників фондового ринку.

14 червня – Всесвітній день донора.

17 червня – Усесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою.

18 червня – День медичного працівника, День дільничного інспектора поліції.

19 червня – День фермера.

20 червня – Всесвітній день біженців.

22 червня – День скорботи тa надання почестей пам’ятi жертв війни в Україні.

23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України.

25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України.

26 червня – Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного обороту.

28 червня – День Конституції України.

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