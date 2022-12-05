Чи буде працювати електротранспорт у Дніпрі у вівторок

У Дніпрі у вівторок, 6 грудня, тролейбусні та трамвайні маршрути не будуть працювати.
Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.
Причина – проблеми з енергопостачанням.
Зазначається, що всі автобусні маршрути за напрямками електротранспорту додатково посилені.
У разі змін про це повідомлять додатково.
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