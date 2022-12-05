Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Чи буде працювати електротранспорт у Дніпрі у вівторок

Сьогодні 16:48
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про Чи буде працювати електротранспорт у Дніпрі у вівторок

У Дніпрі у вівторок, 6 грудня, тролейбусні та трамвайні маршрути не будуть працювати.

Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Причина – проблеми з енергопостачанням.

Зазначається, що всі автобусні маршрути за напрямками електротранспорту додатково посилені.

У разі змін про це повідомлять додатково.

Читайте також:

Новости Днепра про Чи буде працювати електротранспорт у Дніпрі у вівторокУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Повітряне командування «Схід» збило 15 російських ракет, — голова Дніпропетровської ОВА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:45
    Повітряне командування «Схід» збило 15 російських ракет, — голова Дніпропетровської ОВА

    Наші військові збили 15 ракет.

    Восьма масова ракетна атака на Україну: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:25
    Восьма масова ракетна атака на Україну: що відомо

    Україна пережила чергову ракетну атаку.

    Уламки в голові тепер назавжди: у Дніпрі рятували 12-річного хлопчика з інфарктом мозку 
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:49
    Уламки в голові тепер назавжди: у Дніпрі рятували 12-річного хлопчика з інфарктом мозку 

    У Дніпрі врятували школяра із Бахмуту, якого поранили уламки ракети. 

    У львівському готелі мешканець Дніпра влаштував стрілянину 
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:45
    У львівському готелі мешканець Дніпра влаштував стрілянину 

    У Львові дніпрянин влаштував стрілянину. 

    Наверх