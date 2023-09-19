Чи брати з собою парасольку: яка погода чекає на дніпрян 19 вересня
Чи брати з собою парасольку: яка погода чекає на дніпрян 19 вересня
Сьогодні 06:15
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У нашому місті - справжнісінька тепла осінь!
За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі може надвечір змінитись на хмарну.Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
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