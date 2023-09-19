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Чи брати з собою парасольку: яка погода чекає на дніпрян 19 вересня

Сьогодні 06:15
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У нашому місті - справжнісінька тепла осінь!

Новости Днепра про Чи брати з собою парасольку: яка погода чекає на дніпрян 19 вересня

За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі може надвечір змінитись на хмарну. Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 19 вересня:

  • Якщо день теплий, то осінь буде довгою.
  • Якщо на деревах є паморозь – зима буде сніговою.
  • Сині хмари увечері – до зміни погоди.

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Новости Днепра про Чи брати з собою парасольку: яка погода чекає на дніпрян 19 вересняУкраїнська Новости Днепра про Чи брати з собою парасольку: яка погода чекає на дніпрян 19 вересняРусский

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