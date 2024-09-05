Чудо Архістратига Михайла 2024 року: нова дата свята, його значення і що потрібно обов’язково зробити

Чудо Архістратига Михайла також називають Михайловим чудом чи Михайлом Чудотворцем. Свято вважається одним із найважливіших днів для віруючих людей. Архангел Михаїл вважається покровителем столиці України та зображений на гербі міста Київ. Він також вважається покровителем військових.

У вересні 2022 року день Михайла Чудотворця відзначали 19 вересня, але у зв’язку з переходом церкви на новоюліанський календар частина дат зрушила на 13 днів і тепер День Чуда Архістратига Михаїла відзначають 6 вересня.

Журналісти dnepr.info дізналися, що це за свято, його традиції, заборони та що обов’язково потрібно зробити.

Що за свято

Архістратиг Михайло вважається главою Божого війська ангелів та архангелів.

Свято Чудо Архістратига Михаїла відзначають на честь порятунку архагелом християнського храму у Колосах. Згідно з легендою, у IV столітті у християнина з Туреччини була хвора дочка і одного разу йому наснився сон, де архангел Михаїл вказав йому на джерело з цілющою водою за допомогою якої можна було вилікувати дитину.

Після пробудження чоловік пішов дорогою, що з’явилася йому уві сні, і знайшов джерело. А коли вода з нього справді допомогла вилікувати доньку, він збудував на місці джерела храм на честь архістратига Михайла та став у ньому служити. Язичники хотіли зруйнувати будівлю. Для цього вони змінили русло річки так, щоби вода затопила церкву. Люди, бачачи наближення стихії, стали молитися архангелу Михайлу. Він з’явився і ударом меча розрубав гору так, що водяні потоки обійшли церкву.

Що потрібно робити на Михайла Чудотворця

Цього дня прийнято відвідувати церкву та молитися архангелові Михаїлу. Можна просити здоров’я собі та близьким. Цього дня віруючі намагаються змиритися з тими, з ким були конфлікти, а також роблять добрі справи та подають милостиню.

Для освячення до церкви можна принести пироги з різними начинками, щоб потім їх з’їсти за спільним святковим столом.

Вважається, що цей день потрібно провести у тиші та спокої, розмірковуючи про свої стосунки з іншими людьми.

Вважається, що якщо весь день допомагати людям, то на подяку за це архангел Михаїл виконає бажання.

Багато хто вірить, що цей день має особливу енергетику і все, що людина запланує на свято – обов’язково здійсниться.

Що заборонено робити на Михайлове Чудо

У цей день слід уникати сварок, оскільки це вважається поганою прикметою. Заборонено працювати у полі чи городі, займатися рукоділлям. Не слід зловживати алкоголем,

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Не можна цього дня пекти хліб чи пироги – це може принести нещастя.

Після святкового столу не можна викидати залишки їжі – їх краще віддати нужденним чи тваринам.

Традиції дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Після вирішення суперечок сторони пропонували один одному частування і часто сідали за спільний стіл. Пригощали бідних і жебраків, а хлібні крихти, що залишилися, кидали в повітря. Вважалося, що таким чином це допоможе захистити дерева та поля від злих духів.

Також було прийнято ходити до церкви і ставити одну велику свічку від усієї громади та просити для селища благ.

Після цього дня на полях припинялася робота, а пастухи переставали виводити отари на пасовища. Після свята Михайла власники свійських тварин пасли їх біля будинку, прив’язуючи до кола біля паркану.

З цього дня селяни починали чекати на заморозки.

Дівчата в цей день гадали на наречених, а хлопці влаштовували різні змагання, де демонстрували свою силу та спритність.

Народні прикмети

Тепла погода на день Михайла Чудотворця обіцяла довгу теплу осінь. Але якщо раптом на деревах бачили іній – це був знак, що зима буде довгою та сніжною.

Якщо листя берези залишалося до цього дня зеленим на верхівці – то зима має бути ранньою. А якщо опадали – навпаки.

Вранці туман обіцяв теплу зиму.

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