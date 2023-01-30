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Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)

Сьогодні 19:55
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За весь час існування нашого міста Дніпро затоплювало дощами багато разів. Деякі потопи призводили до того, що людям довелося міняти місце проживання. Одна з найсильніших повеней сталася в нашому місті понад 90 років тому. Дощ йшов такий рясний і так довго, що люди пересувалися містом човнами.

Новости Днепра про Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)

У травні 1931 року в Дніпрі та інших містах України була зафіксована велика кількість опадів за раз. Це призвело до повені, і мешканці міста були змушені пересуватися дорогами Дніпра вплавь.

Новости Днепра про Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)

Внаслідок стихії було затоплено 1657 квартир, 715 дворів, потерпілими було визнано 8,3 тис. осіб, а на нове місце були змушені переселитися 13,5 тис мешканців міста.

Новости Днепра про Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)

Місцеві газети писали тоді, що вся берегова смуга від нинішньої вулиці Княгині Ольги до  парку Шевченка була залита водою. Збереглися фото, як виглядав тоді центр. На вулиці Воскресенській люди пересувалися човнами.

Новости Днепра про Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)

Вода стояла біля театру і на тому місці, де зараз є пам’ятник молодому Тарасу Шевченку.

Новости Днепра про Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)

Вулиця Володимира Великого за всіх часів була епіцентром підтоплень.

Новости Днепра про Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)

Затопило й вулицю поряд із нинішнім оперним театром.

Новости Днепра про Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)

Стихія не пройшла повз «Озерку». Продавці були змушені забратися на дахи своїх лавок, щоб врятуватися від води.

Новости Днепра про Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)

Не найкращою була ситуація і на нинішній вулиці Пастера.

Новости Днепра про Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)

На лівому березі найбільше постраждав АНД район.

Новости Днепра про Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)

На правому березі затопило трамвайні лінії.

Новости Днепра про Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)

Будинки в місті  були затоплені по самі стріхи.

Новости Днепра про Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”, блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)Українська Новости Днепра про Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)Русский

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