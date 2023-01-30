Човни у центрі: як виглядав затоплений Дніпро у 1931 році (ФОТО)

За весь час існування нашого міста Дніпро затоплювало дощами багато разів. Деякі потопи призводили до того, що людям довелося міняти місце проживання. Одна з найсильніших повеней сталася в нашому місті понад 90 років тому. Дощ йшов такий рясний і так довго, що люди пересувалися містом човнами.

У травні 1931 року в Дніпрі та інших містах України була зафіксована велика кількість опадів за раз. Це призвело до повені, і мешканці міста були змушені пересуватися дорогами Дніпра вплавь.

Внаслідок стихії було затоплено 1657 квартир, 715 дворів, потерпілими було визнано 8,3 тис. осіб, а на нове місце були змушені переселитися 13,5 тис мешканців міста.

Місцеві газети писали тоді, що вся берегова смуга від нинішньої вулиці Княгині Ольги до парку Шевченка була залита водою. Збереглися фото, як виглядав тоді центр. На вулиці Воскресенській люди пересувалися човнами.

Вода стояла біля театру і на тому місці, де зараз є пам’ятник молодому Тарасу Шевченку.

Вулиця Володимира Великого за всіх часів була епіцентром підтоплень.

Затопило й вулицю поряд із нинішнім оперним театром.

Стихія не пройшла повз «Озерку». Продавці були змушені забратися на дахи своїх лавок, щоб врятуватися від води.

Не найкращою була ситуація і на нинішній вулиці Пастера.

На лівому березі найбільше постраждав АНД район.

На правому березі затопило трамвайні лінії.

Будинки в місті були затоплені по самі стріхи.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”, блог Артема Костюка

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