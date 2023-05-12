Чотири рази обстріляли Нікопольський район: окупанти не залишають нас у спокої

Окупанти чотири рази з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В ніч з 11 на 12 травня під ударом опинився Нікополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади. Били окупанти по області із важкої артилерії.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

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