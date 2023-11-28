Чому жителям Дніпра можуть заблокувати банківську картку: ТОП-5 найпоширеніших причин

Банк має право заблокувати картку клієнта, якщо по ній відбуваються транзакції, які не є типовими для фінансових можливостей власника пластику або не характерні для його поведінки в цілому. Існує кілька «типових» причин, з яких банк може заблокувати рахунок.

Журналісти dnepr.info дізналися ТОП-5 найпоширеніших причин, через які банк може заблокувати картку клієнта.

Штрафи та аліменти

Перша причина – картку клієнта було заблоковано за рішенням виконавчої служби. А причиною цього може бути непогашений штраф чи несплата аліментів. Заблокувати карту можуть, якщо її власник порушив правила дорожнього руху, паркування, та через наявність інших штрафів. Порушник має два тижні, щоб сплатити штраф, якщо він цього не робить – виконавча служба блокує всі банківські рахунки поки сума штрафу не буде погашена. Аналогічно роблять і з неплатниками аліментів.

Підозрілий переказ

Друга причина, через яку гроші на карті можуть стати недоступними для власника – на неї було здійснено підозрілий переказ коштів. У такому разі картку блокує сам банк, а підозрілим переказом вважається сума у кілька переказів понад 5 тис грн зроблених в один день за допомогою терміналу та без ідентифікації відправника коштів. При цьому банки керуються Законом «Про запобігання та протидію відмиванню доходів». Також картку буде заблоковано, якщо на неї за раз перевели понад 400 тис грн. Але при цьому банки мають право встановлювати свої норми системи фінмоніторингу, у кожній установі вони можуть відрізнятися.

Термін дії картки

Третя причина, через яку кошти будуть «заморожені» – це закінчення терміну дії картки. Причина банальна, але для тих, хто не стежить за датою кінцевої «реалізації» карти, може стати справжньою несподіванкою. У таких випадках зазвичай банк нагадує клієнту, що термін дії його картки ось-ось закінчиться, але ми радимо бути уважними до таких дат і при наближенні закінчення періоду користування карткою – заздалегідь підійти в банк і замінити її на нову.

Підозра шахрайства

Четверта причина, яка може призвести до блокування картки – банк підозрює шахрайські дії із пластиком. Прикладом таких дій може бути нестандартна для клієнта поведінка. Наприклад, покупки на велику суму в нічний час, за умови, що раніше клієнт так не робив, або багато переказів коштів на інші карти протягом короткого часу. Використання онлайн-розрахунків, якщо клієнт раніше лише знімав гроші з карти.

Невірний пароль

П’ята причина – неправильно введений PIN-код. Для блокування картки достатньо тричі ввести цифри неправильно і банк її заблокує.

Що робити, якщо картку заблоковано

Перше, що потрібно зробити, якщо провести операції по карті неможливо – звернутися до банку, де було видано пластик та з’ясувати причину. Зробити це можна у застосунку (якщо у банка він є) або зв’язавшись із оператором.

Після з’ясування причин банк видає інструкції, як діяти власнику картки та коли картку буде розблоковано.

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