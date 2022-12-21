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Чому в парку Глоби в Дніпрі масово пиляють дерева

Сьогодні 14:47
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У дніпровському парку Глоби декілька днів масово пиляють дерева.

Новости Днепра про Чому в парку Глоби в Дніпрі масово пиляють дерева

Дніпряни помітили, що в парку Глоби масово пиляють дерева. Деякі з них виглядають зеленими та здоровими. Як пояснили в міськраді, зараз проводять обрізки аварійних гілок та дерева, які можуть бути небезпечними.

Спилюють і дерева, які виглядають здоровими. Проте це не так, навіть маючи зелене листя, всередині вони часто сильно пошкоджені. Через це вони вважаються аварійними та можуть зламаютися під час чергового буревію.

Усього збираються зрубати чи обрізати 148 аварійних дерев. У майбутньому висадять близько 300 нових саджанців.

Спиляні гілки перероблюють на друзки та відправляють на сміттєзвалище. Деревину, яка залишається після видалення також утилізовують, так як вона не придатна до використання.

Новости Днепра про Чому в парку Глоби в Дніпрі масово пиляють дерева

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Новости Днепра про Чому в парку Глоби в Дніпрі масово пиляють дерева

Новости Днепра про Чому в парку Глоби в Дніпрі масово пиляють дерева

Новости Днепра про Чому в парку Глоби в Дніпрі масово пиляють дерева

Новости Днепра про Чому в парку Глоби в Дніпрі масово пиляють дерева

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Новости Днепра про Чому в парку Глоби в Дніпрі масово пиляють дереваУкраїнська

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