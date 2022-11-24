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Чому в деяких районах Дніпра досі немає світла

Сьогодні 18:19
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У ДТЕК пояснили, чому половина Дніпра досі без світла.

Новости Днепра про Чому в деяких районах Дніпра досі немає світла

Минуло більше доби після того, як в Дніпрі вимкнули світло через складну ситуацію в енергосистемі. Комусь вже дали світло, а хтось досі чекає.

Як пояснили в ДТЕК, за вказівкою “Укренерго” в області діють екстрені обмеження електропостачання. Через це деякі мешканці Дніпра досі без світла. Поки що заживили повністю критичну інфраструктуру та частину побутових споживачів.

Тим, у кого світло вимкнули екстрено, електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації в енергосистемі, відповідно до вказівки диспетчера «Укренерго». За підрахунками ДТЕКу, без світла на 14:00 було близько 75% мешканців області.

Наразі світло потроху вмикають.

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