Чому газ у квартирах мешканців Дніпра може бути з червоним відтінком і що робити у такому разі: інструкція

У нормі колір газу, що надходить до квартир, де встановлені газові плити має бути блакитним. Насправді це природне паливо не має кольору і запаху, тож до нього додають одорант – спеціальну речовину, що надає газу такий колір і запах, щоб споживачі могли бачити, що конфорка працює і увімкнена. Але буває, що блакитний газ починає змінювати колір, у ньому можуть з'являтися жовті та червоні відтінки полум'я.

Журналісти dneepr.info дізналися, що робити у такому разі.

Як повідомили у прес-службі НАК Нафтогаз України, жовтий чи червоний колір газу – це свідчення технічної проблеми, але це не свідчить про те, що паливо поганої якості.

Серед причин, через які полум’я у конфорці може змінити колір у НАК Нафтогаз називають неправильне регулювання подачі повітря у пальник або забруднення сопла пальника на плиті, а також недостатню кількість кисню до приміщення чи низький тиск подачі палива. За останні відповідають оператори газорозподільних мереж, тобто облгази.

У прес-службі Нафтогазу зазначили, що таке явище не може бути постійним, але якщо споживач регулярно бачить полум’я жовтого чи червоного відтінків – потрібно звертатися також до постачальника і повідомити йому про проблему.

Але перше, що мають робити споживачі, якщо під чайником чи каструлею з’явилися кольорові відтінки – це звернутися до служби газу за телефоном 104. Не варто самостійно втручатися у роботу газових приладів – це небезпечно і може призвести до витоку газу, пожежі чи отруєння.

За словами експертів, якщо в конфорці з’явилося жовте або помаранчеве полум’я – це може говорити про погіршення всмоктування повітря, тобто отвір, з якого виходить газ під час роботи плити, міг засмічитися пилом або іншим брудом, або заслінка на конфорці лежить неправильно і перекриває подачу кисню.

А от полум’я червоного кольору може говорити про те, що в реакцію з киснем вступають сторонні речовини і при цьому може виділятися більше вуглекислого газу. Це серйозний привід для того, щоб зайвий раз провітрити приміщення і відразу ж зателефонувати до служби газу.

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