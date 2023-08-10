Чоловіки в Україні зможуть відмовитися від мобілізації: у Раді зареєстрували відповідний законопроєкт

Військовозобов'язані можуть отримати право відмовитись від мобілізації.

У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт №9566, яким хочуть змінити порядок проведення мобілізації в Україні. Пропонується мобілізувати лише «вмотивованих патріотів», а громадян, які не хочуть воювати, залучати до роботи на економіку.

Зміни планують внести до ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» та інших законів.

Ініціатором законопроєкту є народний депутат від “Слуги Народу” Георгій Мазурашу. На його думку, такі зміни дозволять підвищити мотивацію громадян до захисту країни, зняти соціальну напруженість, сприяти підтримці та зміцненню економіки й обороноздатності.

Відповідно до змін, військовозобов’язаним дадуть право відмовитись від мобілізації з релігійних або особистих переконань. Для цього буде достатньо подати письмову заяву до ТЦК та СП. Однак військовозобов’язаних, які відмовляться від призову, зможуть мобілізувати для роботи на підприємствах чи для суспільно-корисних робіт за місцем реєстрації, а за письмової згоди громадянина – в інших регіонах.

Водночас законопроєктом передбачається, що громадяни, які офіційно працевлаштовані на не менше ніж 0,75 ставки або здійснюють підприємницьку діяльність і вчасно сплачують передбачені законодавством податки та збори, не можуть бути залучені до виконання робіт оборонного характеру.

Зараз законопроєкт надано для ознайомлення до Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні хочуть ввести штрафи за прослуховування російської музики: порушнику доведеться заплатити понад 25 тис. грн.

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