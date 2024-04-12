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Чоловік крав батареї з розбомбленого дитсадка в Дніпрі

Сьогодні 19:29
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Мародера затримали в Дніпрі.

Новости Днепра про Чоловік крав батареї з розбомбленого дитсадка в Дніпрі

Чоловіка, який виносив батареї з розбомбленого дитсадка, помітила місцева жителька. За словами дніпрянки, невідомий заходив до приміщення освітнього закладу, який пошкодило уламками ракет 2 квітня, а вийшов звідти з мішками. 

Жінка звернулася до поліції та описала прикмети ймовірного мародера.

Патрульні прибули на місце події. Встановивши усі обставини і опитавши очевидців, поліцейські з’ясували, що двоє чоловіків повезли металеві радіатори до пункту прийому металолому.

На вказаному пункті поліцейські виявили одного з ймовірних зловмисників та шість батарей, які він, за його словами, вивіз із зруйнованого приміщення закладу.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.

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Новости Днепра про Чоловік крав батареї з розбомбленого дитсадка в ДніпріУкраїнська

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