Чоловік крав батареї з розбомбленого дитсадка в Дніпрі

Чоловіка, який виносив батареї з розбомбленого дитсадка, помітила місцева жителька. За словами дніпрянки, невідомий заходив до приміщення освітнього закладу, який пошкодило уламками ракет 2 квітня, а вийшов звідти з мішками.
Жінка звернулася до поліції та описала прикмети ймовірного мародера.
Патрульні прибули на місце події. Встановивши усі обставини і опитавши очевидців, поліцейські з’ясували, що двоє чоловіків повезли металеві радіатори до пункту прийому металолому.
На вказаному пункті поліцейські виявили одного з ймовірних зловмисників та шість батарей, які він, за його словами, вивіз із зруйнованого приміщення закладу.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.
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