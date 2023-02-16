Чоловік був п’яний та не впорався з керуванням: подробиці ДТП з палаючою автівкою на Гаванській

Сьогодні вночі у Дніпрі на вулиці Гаванській сталася ДТП.

Там автомобіль BMW 525 наїхав на електроопору, з’їхав у кювет та загорівся.

Гасити пожежу прибули рятувальники. За 10 хвилин вогонь було ліквідовано.

Пізніше стали відомі подробиці аварії.

Як повідомили журналісту Dnepr.info у патрульній поліції, водій їхав на великій швидкості та не впорався з керуванням.

Чоловіка дістали з палаючої автівки патрульні.

Також відомо, що водій був напідпитку. У його крові виявили 1,09 проміле алкоголю.

Дотримуйтеся правил дорожнього руху та бережіть своє життя!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вночі горів склад на підприємстві (ФОТО).

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