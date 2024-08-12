Четверо вчителів з Дніпропетровщини увійшли в ТОП – 50 найкращих в Україні

Наталія Власова з Дніпра, яка викладає предмети “Історія, Громадянська освіта” у закладі “Науковий ліцей міжнародних відносин ІІ–ІІІ ступенів» Університету митної справи та фінансів.
Владислав Морган з Дніпра, який викладає предмет “Географія” у Дніпровській гімназії №10 ім. І. І. Манжури Дніпровської міської ради.
Ярослав Федько з Дніпра, який викладає предмет “Фізика” у Комунальному закладі освіти Навчально-виховне об’єднання №136 «класична гімназія ім. Кирила і Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр» Дніпровської міської ради.
Катерина Корзун з міста Олексіїівка Дніпропетровської області, яка викладає предмети “Українська мова, Українська література” у Олексіївському ліцеї Покровської сільської ради.
Вони всі позмагаються за місце у фіналі. ТОП-10 фіналістів премії оголосять 1 вересня. А переможця — 5 жовтня. Він отримає мільйон гривень на реалізацію своєї освітньої мрії.
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