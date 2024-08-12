Четверо вчителів з Дніпропетровщини увійшли в ТОП – 50 найкращих в Україні

Стали відомі імена 50 найкращих освітян України за результатами премії Global Teacher Prize Ukraine 2024.

Четверо педагогів з Дніпра та області увійшли в ТОП-50 найкращих вчителів України та потрапили до півфіналу міжнародної премії Global Teacher Prize.

Про це повідомляє “Освіторія медіа”.

Серед найкращих такі освітяни з Дніпропетровщини:

Наталія Власова з Дніпра, яка викладає предмети “Історія, Громадянська освіта” у закладі “Науковий ліцей міжнародних відносин ІІ–ІІІ ступенів» Університету митної справи та фінансів.

Владислав Морган з Дніпра, який викладає предмет “Географія” у Дніпровській гімназії №10 ім. І. І. Манжури Дніпровської міської ради.

Ярослав Федько з Дніпра, який викладає предмет “Фізика” у Комунальному закладі освіти Навчально-виховне об’єднання №136 «класична гімназія ім. Кирила і Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр» Дніпровської міської ради.

Катерина Корзун з міста Олексіїівка Дніпропетровської області, яка викладає предмети “Українська мова, Українська література” у Олексіївському ліцеї Покровської сільської ради.

Вони всі позмагаються за місце у фіналі. ТОП-10 фіналістів премії оголосять 1 вересня. А переможця — 5 жовтня. Він отримає мільйон гривень на реалізацію своєї освітньої мрії.

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