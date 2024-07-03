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  • Четверо у важкому стані: у Дніпрі кількість постраждалих зросла до 53 людей

Четверо у важкому стані: у Дніпрі кількість постраждалих зросла до 53 людей

Сьогодні 18:55
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У Дніпрі вкотре зросла кількість постраждалих через ранковий ракетний удар.

Новости Днепра про Четверо у важкому стані: у Дніпрі кількість постраждалих зросла до 53 людей

У Дніпрі, за уточненою інформацією, вже 53 постраждалих від російського удару, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Четверо людей у важкому стані. Кількість загиблих не змінилася – ракетний удар забрав життя п’ятьох людей. .

Крім цього, вдень гучно було у Криворізькому районі, про це повідомив очільник Криворізької РВА Євген Ситниченко Російські війська здійснили атаку балістикою по інфраструктурі міста. Минулося без постраждалих. Наслідки наразі встановлюються. Ніхто не постраждав.

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Новости Днепра про Четверо у важкому стані: у Дніпрі кількість постраждалих зросла до 53 людейУкраїнська

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