Четверо у важкому стані: у Дніпрі кількість постраждалих зросла до 53 людей

У Дніпрі, за уточненою інформацією, вже 53 постраждалих від російського удару, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Четверо людей у важкому стані. Кількість загиблих не змінилася – ракетний удар забрав життя п’ятьох людей. .
Крім цього, вдень гучно було у Криворізькому районі, про це повідомив очільник Криворізької РВА Євген Ситниченко Російські війська здійснили атаку балістикою по інфраструктурі міста. Минулося без постраждалих. Наслідки наразі встановлюються. Ніхто не постраждав.
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