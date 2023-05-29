Чеська залізниця ввела єдиний квиток на маршрут з Праги до Дніпра: скільки коштує

Тобто з Праги до польського Перемишля пасажири їхатимуть чеським потягом, а в Україні – Укрзалізницею, але ще один квиток купувати вже не треба. З мінусів – довга дорога.

Пасажирам, які планують подорожувати з Праги до Дніпра треба підготуватися до того, що доведеться провести в дорозі 38 годин. З них 10 годин це поїздка до Перемишля, потім 10 годин очікування наступного потяга і решта часу шлях до Дніпра.