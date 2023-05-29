Чеська залізниця ввела єдиний квиток на маршрут з Праги до Дніпра: скільки коштує

Залізнична компанія RegioJet запустила єдиний квиток на потяг, який курсує з Праги до Дніпра, а також до Запоріжжя та Харкова. Але є одне але. Це не прямий потяг, тому необхідно буде зробити пересадку в Перемишлі.
Тобто з Праги до польського Перемишля пасажири їхатимуть чеським потягом, а в Україні – Укрзалізницею, але ще один квиток купувати вже не треба. З мінусів – довга дорога.
Пасажирам, які планують подорожувати з Праги до Дніпра треба підготуватися до того, що доведеться провести в дорозі 38 годин. З них 10 годин це поїздка до Перемишля, потім 10 годин очікування наступного потяга і решта часу шлях до Дніпра.
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