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  • Чеська залізниця ввела єдиний квиток на маршрут з Праги до Дніпра: скільки коштує

Чеська залізниця ввела єдиний квиток на маршрут з Праги до Дніпра: скільки коштує

Сьогодні 16:12
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Щоправда, є пересадка.

Новости Днепра про Чеська залізниця ввела єдиний квиток на маршрут з Праги до Дніпра: скільки коштує

Залізнична компанія RegioJet запустила єдиний квиток на потяг, який курсує з Праги до Дніпра, а також до Запоріжжя та Харкова. Але є одне але. Це не прямий потяг, тому необхідно буде зробити пересадку в Перемишлі. 

Тобто з Праги до польського Перемишля пасажири їхатимуть чеським потягом, а в Україні – Укрзалізницею, але ще один квиток купувати вже не треба. З мінусів – довга дорога.

Пасажирам, які планують подорожувати з Праги до Дніпра треба підготуватися до того, що доведеться провести в дорозі 38 годин. З них 10 годин це поїздка до Перемишля, потім 10 годин очікування наступного потяга і решта часу шлях до Дніпра. 

Вартість квитка в найдальший пункт, тобто Запоріжжя – 70 євро. Гривнями ціна складає 2800. 
 

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Новости Днепра про Чеська залізниця ввела єдиний квиток на маршрут з Праги до Дніпра: скільки коштуєУкраїнська

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