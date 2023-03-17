Червоний диявол та прототип Беззубика з мультика: яких незвичайних домашніх тваринок продають у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі в якості домашніх тваринок продають не лише собак, кішок, птахів чи риб, а й різних екзотичних ящірок, крабів і навіть сурикатів. Виглядають вони дуже екзотично. Журналісти dnepr.info зібрали добірку незвичайних домашніх тваринок, яких продають у Дніпрі.

За 18,3 тис грн у Дніпрі можна купити маленьких сурикатів. Автор оголошення стверджує, що звірі чіповані, розплідник, де їх розводять – офіційно зареєстровано, а новому власнику суриката видадуть не лише паспорт звірка, а й його свідоцтво про народження.

Ящірку еублефара можна купити у Дніпрі за 2 тис грн. Власник гекона зазначає, що утримувати плазуна просто, від нього немає неприємного запаху, вони не викликають алергії. Довжина дорослої особини може досягати 10 см, а вага – 50 г. Живуть еублефар до 15 років. Відмінною їхньою рисою є будова щелепи, через що здається, що ящірка постійно посміхається.

Аксолотль чи личинку мексиканської саламандри можна купити за 2,3 тис грн. Земноводне ще називають «водяним собакою» або «водяним чудовиськом». Зовні він схожий на головастий тритон з жабрами і лапами, що стирчать в різні боки. Довжина тіла досягає 30 см. це хижак, який харчується хробаками, рибою, равликами. Країна його походження – Мексика. Раніше мексиканці їли аксолотля разом із кукурудзяними коржами, але тепер вживати його в їжу заборонено.

Автор оголошення стверджує, що саме аксолотль став прототипом Беззубика із мультика «Як приручити дракона».

Завести домашнього краба виду «Червоний диявол» коштуватиме 350 грн за штучку. Прісноводне невеликого розміру – близько 2-3 см, у догляді не вибагливе – їсть фрукти, комах та корм для риб. Любить не лише воду, а й сушу. Батьківщина краба – острів Ява. Тривалість життя становить 2-3 роки.

Ті, хто живе в приватному будинку, можуть завести китайських пухових курей або півнів. Ціна однієї особи – 250 грн. Як зазначив автор оголошення, птах дуже любить зелень і добре мчить. А ще вони мають незвичайне м’ясо чорного кольору, воно вважається дорогим делікатесом. Та й самі кури мають дуже незвичайний вигляд.

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