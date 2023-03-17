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  • Червоний диявол та прототип Беззубика з мультика: яких незвичайних домашніх тваринок продають у Дніпрі (ФОТО)

Червоний диявол та прототип Беззубика з мультика: яких незвичайних домашніх тваринок продають у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 14:50
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У Дніпрі в якості домашніх тваринок продають не лише собак, кішок, птахів чи риб, а й різних екзотичних ящірок, крабів і навіть сурикатів. Виглядають вони дуже екзотично. Журналісти dnepr.info зібрали добірку незвичайних домашніх тваринок, яких продають у Дніпрі.

Новости Днепра про Червоний диявол та прототип Беззубика з мультика: яких незвичайних домашніх тваринок продають у Дніпрі (ФОТО)

За 18,3 тис грн у Дніпрі можна купити маленьких сурикатів. Автор оголошення стверджує, що звірі чіповані, розплідник, де їх розводять – офіційно зареєстровано, а новому власнику суриката видадуть не лише паспорт звірка, а й його свідоцтво про народження.

Новости Днепра про Червоний диявол та прототип Беззубика з мультика: яких незвичайних домашніх тваринок продають у Дніпрі (ФОТО)

Ящірку еублефара можна купити у Дніпрі за 2 тис грн. Власник гекона зазначає, що утримувати плазуна просто, від нього немає неприємного запаху, вони не викликають алергії. Довжина дорослої особини може досягати 10 см, а вага – 50 г. Живуть еублефар до 15 років. Відмінною їхньою рисою є будова щелепи, через що здається, що ящірка постійно посміхається.

Новости Днепра про Червоний диявол та прототип Беззубика з мультика: яких незвичайних домашніх тваринок продають у Дніпрі (ФОТО)

Аксолотль чи личинку мексиканської саламандри можна купити за 2,3 тис грн. Земноводне ще називають «водяним собакою» або «водяним чудовиськом». Зовні він схожий на головастий тритон з жабрами і лапами, що стирчать в різні боки. Довжина тіла досягає 30 см. це хижак, який харчується хробаками, рибою, равликами. Країна його походження – Мексика. Раніше мексиканці їли аксолотля разом із кукурудзяними коржами, але тепер вживати його в їжу заборонено.

Новости Днепра про Червоний диявол та прототип Беззубика з мультика: яких незвичайних домашніх тваринок продають у Дніпрі (ФОТО)

Автор оголошення стверджує, що саме аксолотль став прототипом Беззубика із мультика «Як приручити дракона».

Завести домашнього краба виду «Червоний диявол» коштуватиме 350 грн за штучку. Прісноводне невеликого розміру – близько 2-3 см, у догляді не вибагливе – їсть фрукти, комах та корм для риб. Любить не лише воду, а й сушу. Батьківщина краба – острів Ява. Тривалість життя становить 2-3 роки.

Новости Днепра про Червоний диявол та прототип Беззубика з мультика: яких незвичайних домашніх тваринок продають у Дніпрі (ФОТО)

Ті, хто живе в приватному будинку, можуть завести китайських пухових курей або півнів. Ціна однієї особи – 250 грн. Як зазначив автор оголошення, птах дуже любить зелень і добре мчить. А ще вони мають незвичайне м’ясо чорного кольору, воно вважається дорогим делікатесом. Та й самі кури мають дуже незвичайний вигляд.

Новости Днепра про Червоний диявол та прототип Беззубика з мультика: яких незвичайних домашніх тваринок продають у Дніпрі (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Червоний диявол та прототип Беззубика з мультика: яких незвичайних домашніх тваринок продають у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Червоний диявол та прототип Беззубика з мультика: яких незвичайних домашніх тваринок продають у Дніпрі (ФОТО)Русский

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