Сайт Дніпра Новини Червоні спалахи на всю Перемогу: на бульварі Слави коротке замикання у кафе налякало мешканців Червоні спалахи на всю Перемогу: на бульварі Слави коротке замикання у кафе налякало мешканців
Яскраві спалахи світла, які виникли через коротке замикання, не на жарт налякали місцевих жителів. "Бліки" бачили жителі шостої та п'ятої Перемоги.
Працівники Як стало відомо, у Дніпрі на Перемозі сталося коротке замикання у міні-кафе, де готують піцу. Повідомляють про сильну пожежу. ДСНС вже на місці. На даний момент це вся інформація. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Читайте також:
Українська Русский Виктория
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