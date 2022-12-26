Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Червоні спалахи на всю Перемогу: на бульварі Слави коротке замикання у кафе налякало мешканців

Червоні спалахи на всю Перемогу: на бульварі Слави коротке замикання у кафе налякало мешканців

Сьогодні 22:34
просмотров

Яскраві спалахи світла, які виникли через коротке замикання, не на жарт налякали місцевих жителів. "Бліки" бачили жителі шостої та п'ятої Перемоги.

Новости Днепра про Червоні спалахи на всю Перемогу: на бульварі Слави коротке замикання у кафе налякало мешканців

Як стало відомо, у Дніпрі на Перемозі сталося коротке замикання у міні-кафе, де готують піцу. Повідомляють про сильну пожежу. Працівники ДСНС вже на місці. 

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На даний момент це вся інформація.

Читайте також:

Новости Днепра про Червоні спалахи на всю Перемогу: на бульварі Слави коротке замикання у кафе налякало мешканцівУкраїнська Новости Днепра про Червоні спалахи на всю Перемогу: на бульварі Слави коротке замикання у кафе налякало мешканцівРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині перейменували ще 99 вулиць і провулків: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    На Дніпропетровщині перейменували ще 99 вулиць і провулків: подробиці

    У Марганці перейменували 99 вулиць і провулків. Тепер тут є…

    Погода в Дніпрі у понеділок, 26 грудня: очікується невеликий дощ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода в Дніпрі у понеділок, 26 грудня: очікується невеликий дощ

    Захопіть з собою парасольку!

    Погода на 25 грудня: у Дніпрі очікується невеликий дощ
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода на 25 грудня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

    Обов'язково захопіть з собою парасольку!

    Була вдома сама: у Дніпрі рятують 2-річну дитину, яка наковталася пігулок
    Новини Дніпра
    24.12.2022 20:36
    Була вдома сама: у Дніпрі рятують 2-річну дитину, яка наковталася пігулок

    У Дніпропетровській області 2-річна дитина потрапила до реанімації. У неї…

    Наверх