Червоні спалахи на всю Перемогу: на бульварі Слави коротке замикання у кафе налякало мешканців

Яскраві спалахи світла, які виникли через коротке замикання, не на жарт налякали місцевих жителів. "Бліки" бачили жителі шостої та п'ятої Перемоги.

Як стало відомо, у Дніпрі на Перемозі сталося коротке замикання у міні-кафе, де готують піцу. Повідомляють про сильну пожежу. Працівники ДСНС вже на місці.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На даний момент це вся інформація.

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