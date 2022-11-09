Черниця Марія з Нікополя зв’язала понад 1000 шкарпеток для захисників України

Про це повідомив ігумен Меркурій Скороход.

У нашому славетному містечку є черниця Марія, яка щодня молиться і в’яже теплі шкарпетки для наших воїнів на передову. За весь час її святого послуху волонтери вже повезли на фронт понад 1000 пар шкарпеток, які вона пов’язала з материнською любов’ю своїми руками»,– написав ієромонах.

Почала в’язати шкарпетки для військових черниця Марія ще на початку війни, 2014 року. У кожну пару шкарпеток вона вкладає свою материнську любов.

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