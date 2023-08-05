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Черговий трансфер: СК Дніпро обрав заміну для Довбика

Сьогодні 09:12
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Екс нападник чернігівської Десни Олександр Філіппов може повернутися до України.

Новости Днепра про Черговий трансфер: СК Дніпро обрав заміну для Довбика

Форвард бельгійського Сент-Трюйдена готується до переходу у СК Дніпро-1. 

Про це розповів ведучий програми Татотаке Михайло Співаковський. 

«У Філіппова важка ситуація у Сент-Трюйдені. Там геніальна схема, японці купують японців, щоб їх потім продавати. Тому, незважаючи на те, що головний тренер команди знає його з Риги, Філіппов за Сент-Трюйден не гратиме»

Філіпповим цікавиться і полтавська Ворскла, але наразі він ближче до переходу у дніпровський колектив.

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Новости Днепра про Черговий трансфер: СК Дніпро обрав заміну для ДовбикаУкраїнська

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