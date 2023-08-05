Черговий трансфер: СК Дніпро обрав заміну для Довбика

Екс нападник чернігівської Десни Олександр Філіппов може повернутися до України.

Форвард бельгійського Сент-Трюйдена готується до переходу у СК Дніпро-1.

Про це розповів ведучий програми Татотаке Михайло Співаковський.

«У Філіппова важка ситуація у Сент-Трюйдені. Там геніальна схема, японці купують японців, щоб їх потім продавати. Тому, незважаючи на те, що головний тренер команди знає його з Риги, Філіппов за Сент-Трюйден не гратиме»