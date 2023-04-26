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  • Черговий обмін полоненими: в Україну повернулися 42 військових та 2 цивільних

Черговий обмін полоненими: в Україну повернулися 42 військових та 2 цивільних

Сьогодні 16:28
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Вітаємо вдома!

Новости Днепра про Черговий обмін полоненими: в Україну повернулися 42 військових та 2 цивільних

Сьогодні, 26 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 44 українців. Серед них – 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Вони захищали Маріуполь, «Азовсталь», Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також звільнили двох цивільних.

Про це повідомив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента.

Він зазначив, що серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

Новости Днепра про Черговий обмін полоненими: в Україну повернулися 42 військових та 2 цивільних

Новости Днепра про Черговий обмін полоненими: в Україну повернулися 42 військових та 2 цивільних

Наша команда, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського, яка звучала чітко: «повернути додому всіх». Сила держави вимірюється тим, як вона цінує своїх людей. Наш принцип – українці є найвищою цінністю. Повернемо всіх! – зазначив Єрмак.

Новости Днепра про Черговий обмін полоненими: в Україну повернулися 42 військових та 2 цивільних

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна звільнила понад 2 тисячі полонених, з них 140 – цивільних.

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Новости Днепра про Черговий обмін полоненими: в Україну повернулися 42 військових та 2 цивільнихУкраїнська Новости Днепра про Черговий обмін полоненими: в Україну повернулися 42 військових та 2 цивільнихРусский

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