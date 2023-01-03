Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Через знеструмлення багато мешканців Дніпра залишилися без води: коли відновлять водопостачання

Через знеструмлення багато мешканців Дніпра залишилися без води: коли відновлять водопостачання

Сьогодні 16:55
просмотров

Сьогодні, 3 січня, деякі мешканці Дніпра через знеструмлення залишилися без води.

Новости Днепра про Через знеструмлення багато мешканців Дніпра залишилися без води: коли відновлять водопостачання

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, без води залишилися жителі:

  • просп. Слобожанського, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумської, 8-64;
  • вул. Старочумацької, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскравої, 1-41;
  • вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осінньої, 7-13;
  • вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11;
  • просп. Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми писали, де ще сьогодні у Дніпрі немає води. 

Читайте також:

Новости Днепра про Через знеструмлення багато мешканців Дніпра залишилися без води: коли відновлять водопостачанняУкраїнська Новости Днепра про Через знеструмлення багато мешканців Дніпра залишилися без води: коли відновлять водопостачанняРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі через аномальне тепло в січні розквітають весняні рослини (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:19
    У Дніпрі через аномальне тепло в січні розквітають весняні рослини (ФОТО)

    У Дніпрі через аномальне тепло квітнуть рослини.

    За ціною «Жигулів»: як виглядає ялинкова іграшка за 20 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:17
    За ціною «Жигулів»: як виглядає ялинкова іграшка за 20 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

    У магазинах Дніпра після новорічних свят розпочинаються знижки на ялинкові…

    Дніпряни, будьте готові: календар магнітних бур на січень 2023
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:39
    Дніпряни, будьте готові: календар магнітних бур на січень 2023

    На початку 2023 року геомагнітна активність буде не значною, але…

    Уже написала передсмертну записку: у Дніпрі патрульні врятували 29-річну дівчину від суїциду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:36
    Уже написала передсмертну записку: у Дніпрі патрульні врятували 29-річну дівчину від суїциду

    У Дніпрі патрульні врятували дівчину, яка хотіла скоїти самогубство.

    Наверх