Через знеструмлення багато мешканців Дніпра залишилися без води: коли відновлять водопостачання

Сьогодні, 3 січня, деякі мешканці Дніпра через знеструмлення залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, без води залишилися жителі:

просп. Слобожанського, 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, 2-33;

просп. Петра Калнишевського, 1-72;

вул. Батумської, 8-64;

вул. Старочумацької, 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, 1-36;

вул. Яскравої, 1-41;

вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;

вул. Осінньої, 7-13;

вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11;

просп. Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми писали, де ще сьогодні у Дніпрі немає води.

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