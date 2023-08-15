Через зауваження: на Дніпропетровщині солдат застрелив своїх співслужбовців

Про це йдеться у вироці суду, опублікованому на сайт Єдиного реєстру судових рішень.
За даними слідства, підозрюваного мобілізували наприкінці березня цього року на посаду водія-електрика.
У серпні чоловік разом із товаришами опинився в селищі Росішки Синельниківського району. Під час відпочинку військові випивали, а в якийсь момент між ними розпочався конфлікт.
Нетверезий солдат образився на зауваження товариша, який насварив його за недотримання правил внутрішнього розпорядку та дисципліни у підрозділі. За словами слідчих, чоловік через неприязнь до співслужбовців, взяв до рук автомат та розстріляв обох.
Свідок заявив, що події сталися, коли чоловіки готували вечерю. Чоловік отримав підозру в умисному вбивстві двох осіб. Він знаходиться під вартою.
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