Через ворожий обстріл на Дніпропетровщині загорілася церква

Через атаку ворога пошкоджено церкву.

Через черговий ворожий обстріл Нікополя потрощено культову споруду.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Внаслідок атаки загорівся дах церкви. Сталося займання дерев’яних конструкцій перекриття. Далі вогонь розповсюдився на внутрішні приміщення. Відбулося руйнування будівлі.

На місці працювали вогнеборці. Пожежу ліквідували, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні у Нікополі росіяни обстріляли комунальників, які допомагали надзвичайникам після чергової атаки.

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