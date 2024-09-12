Через ворожий обстріл на Дніпропетровщині загорілася церква - Днепр Инфо
Через ворожий обстріл на Дніпропетровщині загорілася церква
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Сегодня 14:50

Через атаку ворога пошкоджено церкву.

Новости Днепра про Через ворожий обстріл на Дніпропетровщині загорілася церква

Через черговий ворожий обстріл Нікополя потрощено культову споруду. 

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області. 

Внаслідок атаки загорівся дах церкви. Сталося займання дерев’яних конструкцій перекриття. Далі вогонь розповсюдився на внутрішні приміщення. Відбулося руйнування будівлі. 

На місці працювали вогнеборці. Пожежу ліквідували, обійшлося без постраждалих. 

Нагадаємо, сьогодні у Нікополі росіяни обстріляли комунальників, які допомагали надзвичайникам після чергової атаки.

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