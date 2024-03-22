Через ворожу атаку частина Кам‘янського та Павлограда знеструмлені

Ранок на Дніпропетровщині почався з тривоги та вибухів.

Через ворожу атаку більша частина Кам‘янського знеструмлена. Наразі відключені обʼєкти водо- та теплопостачання. Зупинено рух трамваїв.

Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов.

Енергетики та всі відповідні служби працюють. Інформацію про відновлення електроенергії та подальшу ситуацію надамо згодом. Тримаємося. Нагадую про Пункти незламності та діючі свердловини, адреси яких можна знайти за посиланням, – написав він.

Також знеструмлена частина Павлограда через пошкодження електричних мереж.

Ремонтні роботи розпочнуться після відбою повітряної тривоги. Зберігаємо спокій та дбаємо про власну безпеку, – зазначили у міській раді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі є влучання в об’єкти критичної інфраструктури: введено графіки аварійних відключень.

Також зазначимо, за словами Германа Галущенка, міністра енергетики України, це була наймасштабніша атака на українську енергетику за останній час. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.

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