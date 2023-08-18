Через війну інфаркти “помолодшали”: поблизу Дніпра у 37-річної жінки на роботі стався серцевий напад

У Новомосковську в 37-річної жінки на роботі стався інфаркт.

Про це повідомила медик Тетяна Єсич.

За словами медикині, за статистикою інфаркти частіше стаються у чоловіків, але через війну почастішали випадки гострих серцевих захворювань у жінок, причому молодого віку. Кардіологи пов’язують це з війною, адже ми всі постійно знаходимося в стресі через тривоги та новини.

На початку серпня новомосковські медики виїжджали на виклики щодо інфарктів у жінок.

Так, 1 серпня допомоги потребувала 55-річна мешканка Новомосковського району, а 6 серпня медики виїжджали на допомогу 37-річній жінці, в якої стався серцевий напад на роботі.

Після огляду та обстеження в обох жінок діагностовано: Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST, – зазначила Тетяна Єсич.

Надавши екстрену медичну допомогу обох жінок ушпиталили до лікарень Дніпра.

Важливо пам’ятати: чим менше часу пройде від початку симптомів гострого коронарного синдрому до госпіталізації в кардіологічний центр, тим кращі шанси на одужання.

На фото вище фельдшери однієї з бригад, які надавали допомогу жінкам.

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