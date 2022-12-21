Через відсутність світла кілька будинків Дніпра залишились без води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, вода відсутня за наступними адресами:
Також через пошкодження водопроводу по вулиці Михайла Грушевського, 1 води не мають мешканці такої адреси:
Якщо ви зіткнулися з проблемою незапланованого відключення води – зверніться у контакт-центр Дніпровської міськради по одному з номерів: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.
Читайте також:
Автор:
Дніпро розвивається та змінюється. Частину старовинних будинків міста було зруйновано…
Le Маршрутка Лесі Нікітюк доїхала до Кривого Рогу. Там телеведуча…
За минулу добу, 20 грудня, Збройні сили України відбили 15…
Вночі 21 грудня росіяни шість разів ударили своїми "Градами" та…