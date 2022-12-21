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Через відсутність світла кілька будинків Дніпра залишились без води

Сьогодні 10:00
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У середу, 21 грудня, мешканцям низки вулиць відключили воду. Усе через відключення світла. Водопостачання обіцяють відновити після відновлення електроенергії.

Новости Днепра про Через відсутність світла кілька будинків Дніпра залишились без води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, вода відсутня за наступними адресами: 

  • вулиця Калинова, 102-112 та 81-100;
  • вулиця Софії Ковалевської, 71-81 та 67-74;
  • вулиця Березинська, 23-27;
  • вулиця Марії Лисиченко, 3-19;
  • провулок Крушельницької, 1-10;
  • вулиця Донецьке шосе, 114-126;
  • вулиця Академіка Образцова, 1-4;
  • проспект Богдана Хмельницького, 133б;
  • вулиця Гладкова, 3, 5, 7, 7а. 

Також через пошкодження водопроводу по вулиці Михайла Грушевського, 1 води не мають мешканці такої адреси: 

  • вулиця Михайла Грушевського, 1-4. 

Якщо ви зіткнулися з проблемою незапланованого відключення води – зверніться у контакт-центр Дніпровської міськради по одному з номерів: (056) 732-12-12(095) 732-12-12(096) 732-12-12(073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Через відсутність світла кілька будинків Дніпра залишились без водиУкраїнська

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