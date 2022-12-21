Через відсутність світла кілька будинків Дніпра залишились без води

У середу, 21 грудня, мешканцям низки вулиць відключили воду. Усе через відключення світла. Водопостачання обіцяють відновити після відновлення електроенергії.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, вода відсутня за наступними адресами:

вулиця Калинова, 102-112 та 81-100;

вулиця Софії Ковалевської, 71-81 та 67-74;

вулиця Березинська, 23-27;

вулиця Марії Лисиченко, 3-19;

провулок Крушельницької, 1-10;

вулиця Донецьке шосе, 114-126;

вулиця Академіка Образцова, 1-4;

проспект Богдана Хмельницького, 133б;

вулиця Гладкова, 3, 5, 7, 7а.

Також через пошкодження водопроводу по вулиці Михайла Грушевського, 1 води не мають мешканці такої адреси:

вулиця Михайла Грушевського, 1-4.

Якщо ви зіткнулися з проблемою незапланованого відключення води – зверніться у контакт-центр Дніпровської міськради по одному з номерів: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.

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