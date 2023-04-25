На Перемозі сталася аварія через те, що сьогодні протягом усього дня був ускладнений рух на автомобільних дорогах. Причиною цьому стало відкриття McDonald’s у Дніпрі. Городяни, які бажали скуштувати улюблену їжу, заполонили навколишню територію. Тому і утворилися затори на дорогах, що і призвело до ДТП.
Будьте уважними на дорогах!
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