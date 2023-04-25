Через відкриття McDonald’s у Дніпрі на Перемозі сталася ДТП - Днепр Инфо
Через відкриття McDonald’s у Дніпрі на Перемозі сталася ДТП
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Сегодня 22:34

Плануйте маршрут, рух ускладнено!

Новости Днепра про Через відкриття McDonald’s у Дніпрі на Перемозі сталася ДТП

На Перемозі сталася аварія через те, що сьогодні протягом усього дня був ускладнений рух на автомобільних дорогах. Причиною цьому стало відкриття McDonald’s у Дніпрі. Городяни, які бажали скуштувати улюблену їжу, заполонили навколишню територію. Тому і утворилися затори на дорогах, що і призвело до ДТП.

Будьте уважними на дорогах!

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