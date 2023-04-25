Через відкриття McDonald’s у Дніпрі на Перемозі сталася ДТП

Плануйте маршрут, рух ускладнено!

На Перемозі сталася аварія через те, що сьогодні протягом усього дня був ускладнений рух на автомобільних дорогах. Причиною цьому стало відкриття McDonald’s у Дніпрі. Городяни, які бажали скуштувати улюблену їжу, заполонили навколишню територію. Тому і утворилися затори на дорогах, що і призвело до ДТП.

Будьте уважними на дорогах!

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