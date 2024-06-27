Через потепління клімату на Дніпропетровщині реєструють випадки укусів отруйних павуків

На Дніпропетровщині через зміну клімату з'являються нові павуки.

У зв’язку з потеплінням клімату в Дніпропетровській області реєструються укуси отруйних павуків, яких раніше не було в регіоні. Про це йдеться на сторінці Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Фейсбук.

У липні 2023 року до Центру звернулась мешканка Нікополя, щоб визначити видовий склад отруйного павука каракурта.

Каракурт – отруйний павук, чорного кольору. Це всім відома “Чорна вдова”. Отрута каракурта у декілька разів більша, ніж у тарантула, а його зуби можуть прокусити шкіру людини.

Під час шлюбного сезону самиці можуть мати на тілі червоні плями, які потім зникають. Укусі самиці павука каракурта небезпечні для людини. У червні-липні (період їх міграції) до першої половини вересня ці павуки найбільше небезпечні.

Після укусу павука люди відчуває сильний біль, судоми, тремтіння всього тіла, різке підвищення температури тіла, порушення роботи дихальної системи, біль у м’язах.

На Дніпропетровщині з’явився ще один павук, якого раніше в цих краях не водилося. Мова про ангіопу, або як його ще називають – павук оса. Він індикатор глобального потепління клімату, адже до цього його можна було зустріти лише у Криму, а зараз він розселився по всій Україні.

Цих павуків дуже легко визначити по черевцю, намальованому чорними та жовтими смужками. Самиці досягають до 7 см, самці – значно менших розмірів та не мають яскравого фарбування. Павука-осу можна зустріти в невеликих рівчаках, присадибних ділянках, городах, кущах малини, смородини, агрусу.

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