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Через підвищену ракетну небезпеку: у Дніпрі перенесли дитячий фестиваль

Сьогодні 14:45
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У Дніпрі через ракетну небезпеку скасували проведення дитячого фестивалю.

Новости Днепра про Через підвищену ракетну небезпеку: у Дніпрі перенесли дитячий фестиваль

У Дніпрі перенесли дитячий фестиваль з риболовлі, який мав би пройти 13 липня. Про це повідомили в Департаменті молодіжної політики ДМР. Причина скасування заходу – підвищена ракетна небезпека. 

Нову дату, на яку перенесли фестиваль, нині не повідомляють. 

На жаль, мусимо вам повідомити, що у зв’язку з підвищеною ракетною небезпекою, ми вимушені перенести Дитячий риболовний фестиваль. Анонс наступної дати проведення заходу буде повідомлено згодом, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Через підвищену ракетну небезпеку: у Дніпрі перенесли дитячий фестиваль

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Новости Днепра про Через підвищену ракетну небезпеку: у Дніпрі перенесли дитячий фестивальУкраїнська

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