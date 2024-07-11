Через підвищену ракетну небезпеку: у Дніпрі перенесли дитячий фестиваль

У Дніпрі перенесли дитячий фестиваль з риболовлі, який мав би пройти 13 липня. Про це повідомили в Департаменті молодіжної політики ДМР. Причина скасування заходу – підвищена ракетна небезпека.
Нову дату, на яку перенесли фестиваль, нині не повідомляють.
На жаль, мусимо вам повідомити, що у зв’язку з підвищеною ракетною небезпекою, ми вимушені перенести Дитячий риболовний фестиваль. Анонс наступної дати проведення заходу буде повідомлено згодом, – йдеться у повідомленні.
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