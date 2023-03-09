Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ракетний удар по Україні 9 березня: затримується багато поїздів, у тому числі і дніпровські

Ракетний удар по Україні 9 березня: затримується багато поїздів, у тому числі і дніпровські

Сьогодні 08:00
просмотров

В четвер, 9 березня, через аварійні знеструмлення внаслідок російських обстрілів з затримкою рухатиметься 15 поїздів.

Новости Днепра про Ракетний удар по Україні 9 березня: затримується багато поїздів, у тому числі і дніпровські

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

З-поміж 98 рейсів 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 – на понад 30 хвилин.
Зокрема:

  • №191/192 Краматорськ Одеса +2:51
  • №7/8 Одеса Харків +2:42
  • №91/92 Харків Одеса +2:31
  • №53/54 Одеса Дніпро +2:23
  • №29/30 Ужгород Київ +1:54
  • №7/8 Чернівці Київ +1:52
  • №43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38
  • №95/96 Рахів Київ +1:17
  • №23/24 Хелм Київ +1:14
  • №31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11
  • №119/120 Львів Запоріжжя +0:55
  • №77/78 Одеса Ковель +0:51
  • №749/750 Київ Відень +0:40
  • №45/46 Харків Ужгород +0:32
  • №3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

“Усі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість, а Фортеці незламності з резервним живленням готові приймати гостей весь день”, – зазначили в компанії.

Крім цього, там додали, що всіх пасажирів, які через повітряну тривогу спізняться на свої ранкові рейси, чекатимуть на борту наступних рейсів аналогічного напрямку протягом доби за тими ж квитками.

Читайте також:

Новости Днепра про Ракетний удар по Україні 9 березня: затримується багато поїздів, у тому числі і дніпровськіУкраїнська Новости Днепра про Ракетний удар по Україні 9 березня: затримується багато поїздів, у тому числі і дніпровськіРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Втричі більше: BBC за тиждень встановило імена ще 935 загиблих окупантів
    Новини Дніпра
    03.03.2023 22:00
    Втричі більше: BBC за тиждень встановило імена ще 935 загиблих окупантів

    Число підтверджених втрат окупантів за тиждень втричі перевищило звичайні щотижневі…

    Ворог випустив понад 100 снарядів по Нікопольському району
    Новини Дніпра
    03.03.2023 21:15
    Ворог випустив понад 100 снарядів по Нікопольському району

    Окупанти випустили з важкої артилерії понад 100 снарядів по двом…

    Минуло вже три дні: у Кривому Розі три дні шукають 14-річну дівчинку
    Новини Дніпра
    02.03.2023 19:45
    Минуло вже три дні: у Кривому Розі три дні шукають 14-річну дівчинку

    У Кривому Розі три дні шукають 14-річну Алісу Гриценчук.

    Два роки переховувався під чужим ім’ям: поліція затримала вбивцю з Кам’янського
    Новини Дніпра
    01.03.2023 19:45
    Два роки переховувався під чужим ім’ям: поліція затримала вбивцю з Кам’янського

    У Кам'янському чоловік убив знайомого та два роки ховався від…

    Наверх