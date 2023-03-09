Ракетний удар по Україні 9 березня: затримується багато поїздів, у тому числі і дніпровські

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.
З-поміж 98 рейсів 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 – на понад 30 хвилин.
Зокрема:
“Усі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість, а Фортеці незламності з резервним живленням готові приймати гостей весь день”, – зазначили в компанії.
Крім цього, там додали, що всіх пасажирів, які через повітряну тривогу спізняться на свої ранкові рейси, чекатимуть на борту наступних рейсів аналогічного напрямку протягом доби за тими ж квитками.
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