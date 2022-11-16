Через обстріли Хмельницька АЕС зупинила обидва енергоблоки, Рівненська – 1

Так, у заяві МАГАТЕ йдеться:
Підключення Хмельницької АЕС до електромережі було перервано о 18:35. Через пошкодження ліній електропередачі, якими енергія надходить на станцію, обидва діючі реактори було зупинено протягом двох з половиною годин.
Хмельницька атомна електростанція, у період пошкоджень, тимчасово перейшла на дизельні генератори як резервне джерело енергії.
МАГАТЕ зазначає, що ще одна атомна електростанція, також розташована на заході України, – Рівненська (РАЕС) – 15 листопада вдень втратила зв’язок з однією зі своїх ліній електропередач 750 кВ. Унаслідок цього станція знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив:
Це була дуже тривожна подія, яка показує потенційні ризики ядерної безпеки, з якими зіткнулися всі ядерні об’єкти України під час цієї жахливої війни, а не тільки Запорізька АЕС. У той час як зовнішнє електропостачання Хмельницької АЕС тепер відновлено, вчорашнє відключення електроенергії ясно демонструє, що ситуація з ядерною безпекою і безпекою в Україні може раптово погіршитися, збільшуючи ризик ядерної аварійної ситуації.
Гроссі також нагадав, що МАГАТЕ має намір відвідати ХАЕС та РАЕС у найближчому майбутньому в рамках постійної допомоги Україні в її зусиллях із підтримання ядерної безпеки та запобігання ядерній аварії під час конфлікту.
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