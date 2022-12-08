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Через негоду призупинено частину громадського транспорту в Дніпрі

Сьогодні 13:54
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У Дніпрі через погіршення погодних умов (крижаний дощ із ожеледдю) спеціальна техніка виїхала на міські автошляхи.

Новости Днепра про Через негоду призупинено частину громадського транспорту в Дніпрі

Зранку дороги міста обробляють 59 одиниць посипальної техніки, 9 навантажувачів, 16 одиниць мінітехніки. На тротуарах, зупинках громадського транспорту працюють також 500 дорожніх робітників, повідомляють у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Передусім увагу приділяють найбільш небезпечним ділянкам – мостам, шляхопроводам, підйомам і спускам доріг. Дороги обробляються комбінованою сумішшю (відсів + сіль), піско-соляною сумішшю для кращого зчеплення з дорожнім покриттям.

Новости Днепра про Через негоду призупинено частину громадського транспорту в Дніпрі

У департаменті звертаються до водіїв:

«Без нагальної потреби не виїжджайте в місто на власному транспорті, поступайтеся спецтранспорту».

Водночас у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури зазначають:

«Через погані погодні умови та велику кількість ДТП на дорогах частина маршрутів громадського транспорту зупинила роботу або працює в оперативному режимі з великими інтервалами. Це стосується маршрутів, що рухаються просп. Д. Яворницького, просп. Гагаріна, просп. Богдана Хмельницького, вул. Робочою, вул. Кротова, вул. Космічною. Через ДТП на перехресті вул. Марії Лисиченко та вул. Терещенківської тимчасово ускладнюється рух транспорту з ж/м Лівобережного-3 до центру».

Новости Днепра про Через негоду призупинено частину громадського транспорту в ДніпріУкраїнська

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