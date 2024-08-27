Через наймасштабнішу ракетну атаку досі затримуються потяги, які їдуть до Дніпра

Затримуються кілька потягів через наслідки вчорашніх атак на енергетичну інфраструктуру, повідомили в Укрзалізниці.
Найбільше відстають від графіка:
Кілька зворотних рейсів вирушать з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину:
Нагадаємо, вчора, 26 серпня, росіяни здійснили одну із наймасштабніших повітряних атак, під час якої застосували 127 ракет різного типу та 109 ударних дронів. Сили ППО відбили напад, але деякі ракети не вдалося збити.
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