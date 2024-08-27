Через наймасштабнішу ракетну атаку досі затримуються потяги, які їдуть до Дніпра

Кілька потягів, які курсують з та до Дніпра затримуються.

Затримуються кілька потягів через наслідки вчорашніх атак на енергетичну інфраструктуру, повідомили в Укрзалізниці.

Найбільше відстають від графіка:

120 “Дорогуськ – Дніпро” +7:46

+7:46 64 “Львів – Харків” +7:44

6 “ Ясіня – Запоріжжя” +5:24

+5:24 95 “Київ – Рахів”+5:23

18 “Ужгород – Харків” +5:06

7 “Київ – Чернівці” +5:03

Кілька зворотних рейсів вирушать з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину:

17 Харків – Ужгород

93 Харків – Хелм

120 Дорогуськ – Дніпро

Нагадаємо, вчора, 26 серпня, росіяни здійснили одну із наймасштабніших повітряних атак, під час якої застосували 127 ракет різного типу та 109 ударних дронів. Сили ППО відбили напад, але деякі ракети не вдалося збити.

Читайте також:

Українська

Автор: