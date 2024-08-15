Через надзвичайну ситуацію одну із доріг з Павлограда до Дніпра перекрили: як об’їхати

У Павлограді на Дніпропетровщині перекрили дорогу.

У четвер, 15 серпня, у Павлограді тимчасово закрили транзитний проїзд вулицею Дніпровська, який веде у бік Дніпра та Донецької області, а також у зворотному напрямку.

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Тимчасово перекритий рух через місто Павлоград вулицею Дніпровська у напрямку Дніпро — Донецька обл. та у зворотньому, – йдеться у повідомленні.

Для об’їзду пропонується наступний маршрут: Павлоград (вулиці Полтавська, Вокзальна, Харківська) – село Вербки – місто Тернівка – село Богданівка – село Богуслав.

Про причини перекриття руху не повідомляється, а от про його відновлення обіцяють сповістити додатково.

Раніше в міській раді Павлограда також інформували про перекриття руху, зазначивши, що зміни відбудуться через “надзвичайну ситуацію”.

Нагадаємо, в ОВА повідомили офіційні подробиці щодо потужного вибуху в Павлограді.

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