Через надзвичайну ситуацію одну із доріг з Павлограда до Дніпра перекрили: як об’їхати

У четвер, 15 серпня, у Павлограді тимчасово закрили транзитний проїзд вулицею Дніпровська, який веде у бік Дніпра та Донецької області, а також у зворотному напрямку.
Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.
Тимчасово перекритий рух через місто Павлоград вулицею Дніпровська у напрямку Дніпро — Донецька обл. та у зворотньому, – йдеться у повідомленні.
Для об’їзду пропонується наступний маршрут: Павлоград (вулиці Полтавська, Вокзальна, Харківська) – село Вербки – місто Тернівка – село Богданівка – село Богуслав.
Про причини перекриття руху не повідомляється, а от про його відновлення обіцяють сповістити додатково.
Раніше в міській раді Павлограда також інформували про перекриття руху, зазначивши, що зміни відбудуться через “надзвичайну ситуацію”.
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