Через аварійні роботи у Дніпрі є проблеми із водопостачанням : адреси

У Дніпрі через аварійні роботи на вул. 20-річчя Перемоги та на вул. Яна Гуса відсутня вода.

Аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» невпинно працюватиме до повного усунення пошкодження на вул. 20-річчя Перемоги, 34. Тимчасово припинено водопостачання на вул. 20-річчя Перемоги, 41-57 та вул. Немировича-Данченка, 60-64. Водопостачання буде відновлено одразу після завершення робіт.

Сьогодні комунальники продовжують ремонтні роботи з ліквідації аварії на водоводі по вул. Яна Гуса, 36. Без водопостачання знаходяться будинки № 1-50 по цій вулиці.

Зараз там триває заміна понад 150 метрів труби на ділянці зі складними ґрунтами. Замість старих та поржавілих труб комунальники прокладають сучасні поліетиленові труби.

На час проведення ремонтних робіт, на вул. Яна Гуса у спеціально відведеному місці, люди можуть набрати воду для своїх потреб.

За минулу добу, 9 лютого, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 33 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 22 пошкодження на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:

вул. Суворова;

вул. Докучаєва;

вул. Набережна Заводська;

вул. Канатна.

Станом на 6 ранку проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

За завданням міського голови Бориса Філатова всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.

Також у Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.

Наразі всі районні, квартальні та будинкові котельні, а також тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго» в роботі. Теплопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі.

Знеструмлень об’єктів теплопостачання у Дніпрі не зафіксовано.

Крім того, у Дніпрі протягом дня діють стабілізаційні графіки відключення світла. Вони дозволяють вимикати електроенергію в місті згідно із погодинними графіками.

Стабілізаційні графіки діятимуть доки наша область не перевищить виділені «Укренерго» ліміти. У випадку надмірного споживання електроенергії будуть введені екстрені відключення.

Дізнатися, коли за графіком у вас мають вимкнути світло, можна за посиланнями:

абонентам ДТЕК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns

абонентам ЦЕК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/754-timchasovi-grafiki-pogodinnikh-vidklyuchen.html

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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