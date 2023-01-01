Чекає первістка: боєць, якого рятували в Дніпрі зустрівся перед Новим роком із вагітною дружиною

Чергову історію порятунку розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

Військовий Октай отримав поранення, коли в трьох метрах від нього розірвався снаряд. Чоловік втратив багато крові та впав кому. Деякий час він був на апараті ШВЛ в реанімації дніпровської лікарні. Йому зробили декілька операцій і тепер все позаду.

Перед новорічними святами до військового приїхали його дружина та сестра.