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  • Чекає первістка: боєць, якого рятували в Дніпрі зустрівся перед Новим роком із вагітною дружиною

Чекає первістка: боєць, якого рятували в Дніпрі зустрівся перед Новим роком із вагітною дружиною

Сьогодні 13:45
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У Дніпрі врятували пораненого бійця із Вінничини.

Новости Днепра про Чекає первістка: боєць, якого рятували в Дніпрі зустрівся перед Новим роком із вагітною дружиною

Чергову історію порятунку розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

Військовий Октай отримав поранення, коли в трьох метрах від нього розірвався снаряд. Чоловік втратив багато крові та впав кому. Деякий час він був на апараті ШВЛ в реанімації дніпровської лікарні. Йому зробили декілька операцій і тепер все позаду.

Перед новорічними святами до військового приїхали його дружина та сестра.

Від хвилювання у всіх пересохло горло, не могли говорити. Сльозами залиті обличчя. І лише міцні обійми показують радість, – розповів Сергій Риженко.
 
Тепер Октай разом з дружиною повернуться додому у Вінницю, де на військового чекає реабілітація. У 2023 році в них має народитися спільний син.
 

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