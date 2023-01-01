Чекає первістка: боєць, якого рятували в Дніпрі зустрівся перед Новим роком із вагітною дружиною

Чергову історію порятунку розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.
Військовий Октай отримав поранення, коли в трьох метрах від нього розірвався снаряд. Чоловік втратив багато крові та впав кому. Деякий час він був на апараті ШВЛ в реанімації дніпровської лікарні. Йому зробили декілька операцій і тепер все позаду.
Перед новорічними святами до військового приїхали його дружина та сестра.
Від хвилювання у всіх пересохло горло, не могли говорити. Сльозами залиті обличчя. І лише міцні обійми показують радість, – розповів Сергій Риженко.
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