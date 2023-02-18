ChatGPT тепер доступний в Україні: що це таке, як працює і чи дійсно може “вбити” низку професій

Чат-бот зі штучним інтелектом під назвою ChatGPT тепер доступний в Україні. Міністерство цифрової трансформації домоглося того, аби нашу державу виключили зі списку країн, у яких заблоковано програму.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

“Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян. Дякую компанії OpenAI за правильне та цілком логічне рішення. Країна, яка бореться за свободу та прогрес, точно має право на доступ до революційних технологій”, – прокоментував Федоров.

Що таке ChatGPT і як він працює?

ChatGpt — це чат-бот зі штучним інтелектом, який працює з текстом, програмним кодом, формулами та числами. Він може зробити домашню роботу учням, відповідати на складні запитання, формувати готові статті на задану тематику і навіть складати іспити замість студентів. Це свого роду віртуальний помічник, який згенерує все, що йому зададуть.

Для використання ChatGpt потрібно:

перейти на сайт ChatGPT;

натиснути Sign up;

вказати свій email або скористатися для реєстрації акаунтом Google чи Microsoft;

ввести номер телефону;

ввести отриманий код;

скористатися ChatGPT.

Чи дійсно ChatGpt може позбавити деяких людей роботи?

Поява програми занепокоїла багатьох людей, адже штучний інтелект, який самостійно генерує чіткі докладні тексти, програмні коди і таке інше, з легкістю може “вбити” безліч спеціальностей та “вкрасти” роботу у журналістів, копірайтерів, СММників, операторів, комунікаційників тощо.

Експерти заспокоюють. Стверджують, що повністю замінити людину ChatGpt не зможе, адже для генерації правильного та добре сформульованого тексту програма має отримати необхідні тези. Тобто бот лише виконує команду, яку дає людина. Крім того, боту все ще недоступні гумор та іронія, які особливо актуальні в професії копірайтера та СММника.

Чи вплине поява ChatGpt на ринок праці? Існують різні думки з цього приводу. Проте варто пам’ятати, що кожна технологічна революція супроводжувалася не тільки втратою актуальності певних професій, а й появою нових.

Люди боялися, що поява машин позбавить їх роботи, згодом поява комп’ютерів. Але все це лише дало поштовх до створення нових спеціальностей та полегшення людського життя й праці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: