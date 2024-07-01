Частина лівого берега Дніпра на добу залишиться без води: яка причина

У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні Д=1000мм по вул. Сонячна Набережна з 00:30 до 22:00 години 02.07.2024 року буде тимчасово обмежено водопостачання споживачів розташованих за наступними адресами:
На прилеглих до них вулицях можливі зниження тиску та перебої водопостачання.
Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується на 10:00 годину 3 липня.
Зауважте, що води може не стати вже з 18:00 понеділка, 1 липня, тому запаси треба зробити якнайскоріше.
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