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Частина лівого берега Дніпра на добу залишиться без води: яка причина

Сьогодні 11:37
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У Дніпрі жителі лівого берега знову тимчасово будуть без водопостачання.

Новости Днепра про Частина лівого берега Дніпра на добу залишиться без води: яка причина

У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні Д=1000мм по вул. Сонячна Набережна з 00:30 до 22:00 години 02.07.2024 року буде тимчасово обмежено водопостачання споживачів розташованих за наступними адресами:

  • вул. Сонячна Набережна (від буд. № 2 до буд. №60),
  • вул. Любарського,
  • пров. Любарського,
  • вул. Прогресивна,
  • вул. Олени Пчілки,
  • вул. Бердянська,
  • вул. Планетна,
  • вул. Балакліївська,
  • вул. Каспійська,
  • вул. Стрілочна,
  • вул. Артільна,
  • вул. Коротка,
  • вул. Азовсталі,
  • вул. Ольховського лісу,
  • пр. Слобожанський (від буд. № 2 до буд. №18)

На прилеглих до них вулицях можливі зниження тиску та перебої водопостачання.

Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується на 10:00 годину 3 липня. 

Зауважте, що води може не стати вже з 18:00 понеділка, 1 липня, тому запаси треба зробити якнайскоріше. 

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Новости Днепра про Частина лівого берега Дніпра на добу залишиться без води: яка причинаУкраїнська

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