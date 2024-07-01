Частина лівого берега Дніпра на добу залишиться без води: яка причина

У Дніпрі жителі лівого берега знову тимчасово будуть без водопостачання.

У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні Д=1000мм по вул. Сонячна Набережна з 00:30 до 22:00 години 02.07.2024 року буде тимчасово обмежено водопостачання споживачів розташованих за наступними адресами:

вул. Сонячна Набережна (від буд. № 2 до буд. №60),

вул. Любарського,

пров. Любарського,

вул. Прогресивна,

вул. Олени Пчілки,

вул. Бердянська,

вул. Планетна,

вул. Балакліївська,

вул. Каспійська,

вул. Стрілочна,

вул. Артільна,

вул. Коротка,

вул. Азовсталі,

вул. Ольховського лісу,

пр. Слобожанський (від буд. № 2 до буд. №18)

На прилеглих до них вулицях можливі зниження тиску та перебої водопостачання.

Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується на 10:00 годину 3 липня.

Зауважте, що води може не стати вже з 18:00 понеділка, 1 липня, тому запаси треба зробити якнайскоріше.

Читайте також:

Українська

Автор: