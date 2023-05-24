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Частина Дніпра залишилася без води: у чому причини

Сьогодні 19:45
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Через аварійні роботи частина жителів Дніпра залишилася без води.

Новости Днепра про Частина Дніпра залишилася без води: у чому причини

Комунальники продовжують аварійні роботи на вул. Генерала Пушкіна, 123. Припинено водопостачання за такими адресами:

  • вул. Катерини Мессарош;
  • вул. Генерала Пушкіна, 45-125;
  • вул. Михайла Грушевського, 87, 89;
  • просп. Богдана Хмельницького, 1-31;
  • вул. Січових Стрільців, 86-145;
  • вул. Куп’янська;
  • вул. Олександра Кониського, 84-187;
  • вул. Пугачова;
  • вул. Напорна.

Водопостачання відновлять до кінця дня.

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