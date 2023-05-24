Частина Дніпра залишилася без води: у чому причини
Через аварійні роботи частина жителів Дніпра залишилася без води.
Комунальники продовжують аварійні роботи на вул. Генерала Пушкіна, 123. Припинено водопостачання за такими адресами:
вул. Катерини Мессарош; вул. Генерала Пушкіна, 45-125; вул. Михайла Грушевського, 87, 89; просп. Богдана Хмельницького, 1-31; вул. Січових Стрільців, 86-145; вул. Куп’янська; вул. Олександра Кониського, 84-187; вул. Пугачова; вул. Напорна.
Водопостачання відновлять до кінця дня.
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Українська Русский Надежда Захарченко
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