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Частина Дніпра та передмістя частково без води та світла: у чому річ

Сьогодні 12:38
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У Дніпрі подекуди зникла вода.

Новости Днепра про Частина Дніпра та передмістя частково без води та світла: у чому річ

У середу, 18 жовтня, у Дніпрі частина вулиць залишилася без водопостачання. 

Воду тимчасово вимкнули через проведення аварійних робіт. Повернути її мають до кінця дня.

Як повідомили в Дніпроводоканалі, наразі без води:

  • вулиця Старочумацька, 80-84;
  • вулиця Янтарна, 73-83, 32-44;
  • вулиця Холодильна, 55-61;
  • вулиця Універсальна, 27,29;
  • вулиця Шевченко, 35;
  • вулиця Канатна;
  • вулиця Аптекарська Балка,17-46;
  • вулиця Д.Нечая;
  • вулиця Б. Кротова. 

Також води немає у селі Царське, Одинківка та Олександрівка. 

Крім цього, в Обухівці відсутня електроенергія. Причина – аварійні ремонтні роботи. Орієнтований час відновлення електроенергії – 16.00. 

Нагадаємо, сьогодні зранку по околицях Дніпра вдарили ракетою. Відомо, що загинула 31-річна жінка. Ще четверо людей травмувалися. 

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Новости Днепра про Частина Дніпра та передмістя частково без води та світла: у чому річУкраїнська

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