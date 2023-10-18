Частина Дніпра та передмістя частково без води та світла: у чому річ

У середу, 18 жовтня, у Дніпрі частина вулиць залишилася без водопостачання.
Воду тимчасово вимкнули через проведення аварійних робіт. Повернути її мають до кінця дня.
Як повідомили в Дніпроводоканалі, наразі без води:
Також води немає у селі Царське, Одинківка та Олександрівка.
Крім цього, в Обухівці відсутня електроенергія. Причина – аварійні ремонтні роботи. Орієнтований час відновлення електроенергії – 16.00.
Нагадаємо, сьогодні зранку по околицях Дніпра вдарили ракетою. Відомо, що загинула 31-річна жінка. Ще четверо людей травмувалися.
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