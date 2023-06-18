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Частина Дніпра і Таромське без води, а на лівому березі – слабкий напір: у чому причина та коли очікувати відновлення

Сьогодні 12:02
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Сьогодні, 18 червня, деякі мешканці Дніпра, а також селища Таромське зіштовнулися з проблемами водопостачання. За конкретними адресами вода відсутня взагалі, а на лівому березі – дуже слабкий напір.

Новости Днепра про Частина Дніпра і Таромське без води, а на лівому березі – слабкий напір: у чому причина та коли очікувати відновлення

Про це попереджає КП “Дніпроводоканал”. 

Слабкий тиск води на лівому березі пов’язаний з проведенняя аварійних робіт на Ломівській насосно-фільтрувальній станції. Повне відновлення стійкого режиму водопостачання відбудеться після завершення робіт упродовж дня. 

Що стосується Таромського, то там води немає через аварійні роботи на перехресті вулиць Золотоосіння та Шкільна.

Також вода відсутня за наступними адресами:

  • проспект Дмитра Яворницького 2 – 10;
  • проспект Слобожанський, 40 – 90; 
  • вулиця Богдана Хмельницького, 2 – 33; 
  • проспект Петра Калнишевського, 8 – 64; 
  • вулиця Байкальська, 1, 10, 11;
  • вулиця Г.Корольової, 1 – 36;
  • вулиця Тверська, 1 – 41; 
  • вулиця Пулківська, 21, 23, 28, 29;
  • вулиця Осіння, 7 – 13;

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Новости Днепра про Частина Дніпра і Таромське без води, а на лівому березі – слабкий напір: у чому причина та коли очікувати відновленняУкраїнська Новости Днепра про Частина Дніпра і Таромське без води, а на лівому березі – слабкий напір: у чому причина та коли очікувати відновленняРусский

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