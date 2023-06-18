Частина Дніпра і Таромське без води, а на лівому березі – слабкий напір: у чому причина та коли очікувати відновлення
Частина Дніпра і Таромське без води, а на лівому березі – слабкий напір: у чому причина та коли очікувати відновлення
Сьогодні 12:02
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Сьогодні, 18 червня, деякі мешканці Дніпра, а також селища Таромське зіштовнулися з проблемами водопостачання. За конкретними адресами вода відсутня взагалі, а на лівому березі – дуже слабкий напір.
Про це попереджає КП “Дніпроводоканал”.
Слабкий тиск води на лівому березі пов’язаний з проведенняя аварійних робіт на Ломівській насосно-фільтрувальній станції. Повне відновлення стійкого режиму водопостачання відбудеться після завершення робіт упродовж дня.
Що стосується Таромського, то там води немає через аварійні роботи на перехресті вулиць Золотоосіння та Шкільна.
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