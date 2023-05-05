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  • Частина авто «заглядає» в вікно будинку: з’явилося відео смертельної ДТП на Січових Стрільців

Частина авто «заглядає» в вікно будинку: з’явилося відео смертельної ДТП на Січових Стрільців

Сьогодні 11:22
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Сьогодні рано-вранці у Дніпрі на вулиці Січових Стрільців сталася смертельна аварія.

Новости Днепра про Частина авто «заглядає» в вікно будинку: з'явилося відео смертельної ДТП на Січових Стрільців

Там водій Honda втратив керування та врізався у дерево. Внаслідок зіткнення авто розірвало на дві частини, водій загинув на місці.

Пізніше “Інформатор” опублікував відео смертельної аварії. На кадрах видно, що легковик Honda їхав зі сторони вулиці Святослава Хороброго по Січових Стрільців в напрямку проспекту Дмитра Яворницького. Під час руху на великій швидкості на трамвайній колії машина підскочила, і в цей момент сталася смертельна ДТП.

У пресслужбі патрульної поліції зазначили, що патрульні помітили машину Honda на проспекті Пилипа Орлика, яка проїхала на великий швидкості. Правоохоронці прослідкували за ним і подали вимогу про зупинку.

Але водій Honda лише ще більше пришвидшив рух і патрульний екіпаж втратив його з поля зору. Згодом його виявили на Січових Стрільців. Ймовірно, рухаючись на такій великій швидкості, водій не впорався з керування і врізався у дерево, — повідомили у патрульній поліції.

Будь ласка, дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте уважні за кермом! 

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Новости Днепра про Частина авто «заглядає» в вікно будинку: з'явилося відео смертельної ДТП на Січових СтрільцівУкраїнська

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