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Частково відновлять рейси скасованого потяга, який курсує через Дніпро до Польщі: як їхатиме

Сьогодні 18:10
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В Укрзалізниці анонсували новий тимчасовий рейс через Дніпро до Івано-Франківська.

Новости Днепра про Частково відновлять рейси скасованого потяга, який курсує через Дніпро до Польщі: як їхатиме

Нещодавно в Укрзалізниці повідомили про скасування деяких рейсів на потяг, який курсує через Дніпро до Польщі.
 
Причина – “місяць ремонтів” на польській залізниці. Тож щоп’ятниці та щосуботи протягом вересня, а саме 7-8, 14-15, 21-22 числа, поїзди №31/32 Запоріжжя — Перемишль не курсуватимуть.
 
Як повідомили в УЗ, скасований у ці дати потяг курсуватиме замість Польщі до Івано-Франківська. Це новий тимчасовий маршрут, який діятиме у вересні. Тож потяг відправлятиметься із Запоріжжя 7-8, 14-15, 21-22 вересня о 20:49 та прибуватиме наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотне відправлення з Івано-Франківська 8-9, 15-16, 22-23 вересня о 19:23, прибуття до Запоріжжя о 15:34 наступного дня.
 
Публікуємо, також розклад руху потягу з Дніпра до Перемишля, який діятиме після закінчення ремонтів на польській залізниці. 
 

Новости Днепра про Частково відновлять рейси скасованого потяга, який курсує через Дніпро до Польщі: як їхатиме

Розклад руху з Перемишля до Дніпра. 

Новости Днепра про Частково відновлять рейси скасованого потяга, який курсує через Дніпро до Польщі: як їхатиме

Нагадаємо, раніше у мережі показали “спартанські” умови в потягу Дніпро – Трускавець та український аналог “магічної” Платформи 9 3/4.

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Новости Днепра про Частково відновлять рейси скасованого потяга, який курсує через Дніпро до Польщі: як їхатимеУкраїнська Новости Днепра про Частково відновлять рейси скасованого потяга, який курсує через Дніпро до Польщі: як їхатимеРусский

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