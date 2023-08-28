Частково відновлять рейси скасованого потяга, який курсує через Дніпро до Польщі: як їхатиме

В Укрзалізниці анонсували новий тимчасовий рейс через Дніпро до Івано-Франківська.

Нещодавно в Укрзалізниці повідомили про скасування деяких рейсів на потяг, який курсує через Дніпро до Польщі.

Причина – “місяць ремонтів” на польській залізниці. Тож щоп’ятниці та щосуботи протягом вересня, а саме 7-8, 14-15, 21-22 числа, поїзди №31/32 Запоріжжя — Перемишль не курсуватимуть.

Як повідомили в УЗ, скасований у ці дати потяг курсуватиме замість Польщі до Івано-Франківська. Це новий тимчасовий маршрут, який діятиме у вересні. Тож потяг відправлятиметься із Запоріжжя 7-8, 14-15, 21-22 вересня о 20:49 та прибуватиме наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотне відправлення з Івано-Франківська 8-9, 15-16, 22-23 вересня о 19:23, прибуття до Запоріжжя о 15:34 наступного дня.

Публікуємо, також розклад руху потягу з Дніпра до Перемишля, який діятиме після закінчення ремонтів на польській залізниці.

Розклад руху з Перемишля до Дніпра. Нагадаємо, раніше у мережі показали “спартанські” умови в потягу Дніпро – Трускавець та український аналог “магічної” Платформи 9 3/4.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: